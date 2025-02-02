В Новосибирске сотрудники автомастерских заметили увеличение количества новых автомобилей с коррозией.
Сибиряки пожаловались на коррозию новых автомобилей из-за дорожных реагентов
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Дорожников пора привлекать к ответственности за использование реагетов, которые наносят вред не только авто, но и здоровью не толко водителей, но и простых пешеходов. Я еще застал времена когда обходились без этой гадости и дороги были чистыми. Вчера была оттепель, так на дороге был сплошной ужас смесь реагентов и грязи. Не думаю, что это спосбствует безопасности движения, а ГАИ молчит, может прокуратуа проснется.
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