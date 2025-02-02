Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wladivir Kritski
    А почему второгодника не перевели в коррекционную школу ... ???«Схватила за плеч...
  • Vladimir Vlasov
    Дорожников пора привлекать к ответственности за использование реагетов, которые наносят вред не только авто, но и здо...Сибиряки пожалова...
  • АндрейБорков
    Дурак ты братец! На кого ты рыпался? Не знал, что с Государством в азартные игры играть себе дороже? Теперь знаешь. Т...Сибиряка осудили ...

Сибиряки пожаловались на коррозию новых автомобилей из-за дорожных реагентов

Сибиряки пожаловались на коррозию новых автомобилей из-за дорожных реагентов

В Новосибирске сотрудники автомастерских заметили увеличение количества новых автомобилей с коррозией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VV
Vladimir Vlasov
Дорожников пора привлекать к ответственности за использование реагетов, которые наносят вред не только авто, но и здоровью не толко водителей, но и простых пешеходов. Я еще застал времена когда обходились без этой гадости и дороги были чистыми. Вчера была оттепель, так на дороге был сплошной ужас смесь реагентов и грязи. Не думаю, что это спосбствует безопасности движения, а ГАИ молчит, может прокуратуа проснется.
Ответить
18 час.
наверх