Известный киноактер Владислав Толдыков умер на 66-м году жизни. Об этом стало известно aif.ru. Информацию подтвердил режиссер Юрий Быков, в фильме которого «Жить» Толдыков сыграл главную роль.
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