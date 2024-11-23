Пушков указал на последствия передачи США ядерного оружия Украине

США не передадут Украине ядерное оружие. Об этом 22 ноября заявил сенатор Алексей Пушков.«Только в том случае, если в США все окончательно «с ума свихнутся», как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние, они способны передать Украине ядерное оружие», — написал он в своем Telegram-канале.