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Пушков указал на последствия передачи США ядерного оружия Украине

Пушков указал на последствия передачи США ядерного оружия Украине

США не передадут Украине ядерное оружие. Об этом 22 ноября заявил сенатор Алексей Пушков.«Только в том случае, если в США все окончательно «с ума свихнутся», как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние, они способны передать Украине ядерное оружие», — написал он в своем Telegram-канале.

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