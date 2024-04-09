Из-за похолодания уровень воды в реках Подмосковья стал спадать

В Клязьме половодье подходит к пику.По информации ГУ МЧС России по Московской области, похолодание, пришедшее в Центральную Россию, вызвало замедление процесса таяния снега и снижение уровня воды в реках.
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