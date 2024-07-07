Светлана Немоляева призвала прессу перестать писать об Алле Пугачевой и остальных уехавших

E

Ed

Ее слова да Б-гу в уши! Разговоры о простить /не простить релокантов-возвращенцев дико раздражают своим неистребимым соплежуйством, как будто в этом есть доблесть и мудрость. Позволили вернутся - этого достаточно, все остальное с ноля и по новой!