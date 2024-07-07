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Петербургский дневник

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Светлана Немоляева призвала прессу перестать писать об Алле Пугачевой и остальных уехавших

Светлана Немоляева призвала прессу перестать писать об Алле Пугачевой и остальных уехавших

По мнению артистки, говорить нужно о патриотах Народная артистка РСФСР актриса Светлана Немоляева обратилась к прессе с призывом не писать про Пугачеву и остальных, покинувших Россию артистах.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Какие разумные слова!
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15 час.
E
Ed
Ее слова да Б-гу в уши!  Разговоры о простить /не простить релокантов-возвращенцев  дико раздражают своим неистребимым соплежуйством, как будто в этом есть доблесть и мудрость. Позволили вернутся - этого достаточно, все остальное с ноля и по новой!
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11 час.
Галина Обожина
Молодец Светлана Немоляева!  Коротко и ясно озвучила протест против таких публикаций.  Подавляющему  БОЛЬШИНСТВУ  россиян уже давно  ПРОТИВНО  читать об этих &quot;уехавших&quot;,  народ хочет на них плюнуть и  ЗАБЫТЬ.
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6 час.

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