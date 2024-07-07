По мнению артистки, говорить нужно о патриотах Народная артистка РСФСР актриса Светлана Немоляева обратилась к прессе с призывом не писать про Пугачеву и остальных, покинувших Россию артистах.
Светлана Немоляева призвала прессу перестать писать об Алле Пугачевой и остальных уехавших
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Какие разумные слова!
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15 час.
E
Ed
Ее слова да Б-гу в уши! Разговоры о простить /не простить релокантов-возвращенцев дико раздражают своим неистребимым соплежуйством, как будто в этом есть доблесть и мудрость. Позволили вернутся - этого достаточно, все остальное с ноля и по новой!
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11 час.
Галина Обожина
Молодец Светлана Немоляева! Коротко и ясно озвучила протест против таких публикаций. Подавляющему БОЛЬШИНСТВУ россиян уже давно ПРОТИВНО читать об этих "уехавших", народ хочет на них плюнуть и ЗАБЫТЬ.
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6 час.
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