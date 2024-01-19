В Москве поймали с наркотиками актёра из сериалов "Две судьбы" и "Каменская" Руденко

Анатолий Руденко заявил, что нашёл свёрток с неизвестным веществом во время прогулкиГазете "Московский Комсомолец" стало известно, что в ночь на 18 января в центре Москвы был задержан актёр Анатолий Руденко, у которого был обнаружен свёрток с белым веществом.