Смертельное ДТП с «ГАЗелью» и приговор мошеннику из Владивостока: сводка происшествий по Кузбассу

Сегодня в Кузбассе второй день работает заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. И вот результаты: на разрезе «Берёзовский» под контроль взяли процесс внедрения многофункциональной системы безопасности.
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