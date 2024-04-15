На свадьбе дочери крымчанка напала с ножом на мужчину

53-летняя жительница Симферополя ответит в суде за причинение тяжкого вреда здоровью.Осенью прошлого года в селе Мазанка во время свадьбы дочери между 53-летней крымчанкой и ранее незнакомым ей мужчиной вспыхнула ссора, в ходе которой женщина ударила его ножом в живот.