Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

3 подписчика

На свадьбе дочери крымчанка напала с ножом на мужчину

53-летняя жительница Симферополя ответит в суде за причинение тяжкого вреда здоровью.Осенью прошлого года в селе Мазанка во время свадьбы дочери между 53-летней крымчанкой и ранее незнакомым ей мужчиной вспыхнула ссора, в ходе которой женщина ударила его ножом в живот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх