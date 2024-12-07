Позавидовали бюсту. Латвия объявила войну гению чистой красоты

Латвийские власти продолжают воевать с собственной историей под лозунгами «деколонизации». Вслед за памятником герою войны с Наполеоном генералу Михаилу Барклаю де Толли рижские власти уничтожили скульптурное изображение Анны Керн — музы Александра Сергеевича Пушкина.
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