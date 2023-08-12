Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Аль-Хилаль» предложил Неймару «огромную» сумму. Форварда «ПСЖ» вариант привлекает

«Аль-Хилаль» предложил Неймару «огромную» сумму. Форварда «ПСЖ» вариант привлекает

Нападающий «ПСЖ» получил предложение от «Аль-Хилаля», сообщает Фабрицио Романо. Источники описывают предложенную сумму как «огромную».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх