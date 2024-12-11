Новокузнечанка подозревается в присвоении денег дочери-инвалида

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 11 декабря сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении жительницы Новокузнецка, обвиняемую в присвоении денег ребенка-инвалида.
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