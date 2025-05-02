У новой Toyota Camry XV80 появилась «черная» спортверсия

В девятом поколении в гамму впервые добавлена модификация Nightshade Edition. Такая комплектация стала пятой по счёту, но де факто речь идёт о заводском антихроме и расширенном оснащении для машин со спортпакетом SE (XSE).
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