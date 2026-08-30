Supernatural's 15 Worst Episodes, Ranked

For 15 seasons, Supernatural gave viewers nothing but frights, thrills, and tears. However, some chapters were memorable for all the wrong reasons.
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