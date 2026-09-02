Евпаторийцу, избившему пожилого отца до смерти, усилили наказание

Ранее мужчину осудили к 1,5 годам лишения свободы. «В суде установлено, что осужденный избил своего пожилого отца 1949 года рождения, нанеся удары кулаком в область головы и туловища, от которых потерпевший скончался», — сообщили в прокуратуре республики.