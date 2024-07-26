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Песков назвал катастрофой для России типичный для Европы уровень рождаемости

Песков назвал катастрофой для России типичный для Европы уровень рождаемости

По словам пресс-секретаря президента, при такой рождаемости будущее России под угрозой.Коэффициент рождаемости в России сейчас составляет 1,4 ребенка на одну женщину.

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