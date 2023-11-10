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Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

90 % флюорографий в Москве анализирует искусственный интеллект Более 2, 3 тыс. единиц цифровой техники для проведения лучевой диагностики используются в Москве, как сообщил мэр города Сергей Собянин на своем блоге.

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