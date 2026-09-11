КОЛДИ обновила условия продаж недвижимости на сентябрь

Девелопер КОЛДИ объявил об обновлении условий покупки недвижимости. В сентябре 2026 года компания выводит на рынок одну из самых прозрачных и гибких систем скидок и рассрочек, охватывающую как жилые, так и коммерческие проекты.
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