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Мировые Новости

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КОЛДИ обновила условия продаж недвижимости на сентябрь

КОЛДИ обновила условия продаж недвижимости на сентябрь

Девелопер КОЛДИ объявил об обновлении условий покупки недвижимости. В сентябре 2026 года компания выводит на рынок одну из самых прозрачных и гибких систем скидок и рассрочек, охватывающую как жилые, так и коммерческие проекты.

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