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Поисковики ищут семью красноармейца Василия Назаренко, пропавшего в 1941-м

Поисковики ищут семью красноармейца Василия Назаренко, пропавшего в 1941-м

Родственников красноармейца Назаренко Василия Никифоровича 1913 года рождения из Омской области, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, ищут поисковики, сообщает пресс-служба поискового отряда «Видлицкий рубеж» 1 августа в соцсети «ВКонтакте».

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