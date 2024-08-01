Поисковики ищут семью красноармейца Василия Назаренко, пропавшего в 1941-м

Родственников красноармейца Назаренко Василия Никифоровича 1913 года рождения из Омской области, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, ищут поисковики, сообщает пресс-служба поискового отряда «Видлицкий рубеж» 1 августа в соцсети «ВКонтакте».
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