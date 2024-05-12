Из министра в секретари: Урок Путина Шойгу

Из министра в секретари. Сергей Шойгу, переставший быть министром обороны, назначен секретарём Совета безопасности России.
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