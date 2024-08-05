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Газета.ру

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Екатерина Мизулина: я не могу выйти из дома – везде меня окружают люди

Екатерина Мизулина: я не могу выйти из дома – везде меня окружают люди

Российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина пожаловалась на усталость от своей известности.

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