Екатерина Мизулина: я не могу выйти из дома – везде меня окружают люди

Российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина пожаловалась на усталость от своей известности.
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