Кто такой змееголов Где водится Виды Содержание в аквариуме Можно ли есть Кто такой змееголов Фото: Yohanes Fajar/Shutterstock/FOTODOM За змееподобную форму головы семейство и получило свое название Змееголов — это пресноводная рыба семейства змееголовых, известная своей змееподобной головой и вытянутым телом.