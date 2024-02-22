СМИ: на “Джокера 2” было потрачено 200 млн долларов, что более чем в два раза пр...

СМИ: на “Джокера 2” было потрачено 200 млн долларов, что более чем в два раза превышает бюджет первого фильмаДо выхода в прокат сиквела фильма Тодда Филипса “Джокер” 2019 года остается еще несколько месяцев, но мы уже знаем одно: по слухам, он будет очень дорогим.