Суд назначил певцу Шарлоту 13 суток административного ареста

Речь идет лишь об одном протоколе — остальные административные дела в отношении певца еще предстоит рассмотреть Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил певцу Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство.
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