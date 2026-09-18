Орловская область: неформальный сектор вырос до 95 тысяч работников

Годовой прирост работников неформального сектора в Орловской области составил 0,3%, всего в регионе в этом секторе занято 28,6% трудоспособного населения.
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