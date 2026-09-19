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Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 32%

Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 32%

Явка на выборах в Госдуму к 14:00 мск составила 32,58%. Об этом сообщили в Центризбиркоме. Лидером пока является Чукотка, где более половины избирателей уже сделали свой выбор.

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