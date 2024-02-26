Планы Нетаньяху, которые всерьёз пугают США и Британию

19 февраля 7,4K прочитали Последнее время лента новостей заполнена событиями связанными с противостоянием России Западу и победными реляциями связанными с интервью Такера Карлсона, однако в мире происходит много других событий способных повлиять на геополитическую расстановку сил в мире.