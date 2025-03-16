Овечкин: много людей следят за моей погоней за Гретцки

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что испытывает прекрасно чувство после заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе", передает пресс-служба НХЛ.
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