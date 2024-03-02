Муж Алла Пугачевой оскорбил жену в попытке унизить других артистов

Муж певицы Аллы Пугачевой ополчился на пожилых людей. Артист понял, что уже вряд ли однажды восстановит репутацию, поэтому пошёл ещё дальше и теперь издевается на своих концертах не только над Филиппом Киркоровым, но и над Надеждой Бабкиной, Григорием Лепсом и Олегом Газмановым.
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