Годовщина теракта в «Крокус Сити Холл». 22 марта 2024 года совершён террористический акт, организованный спецслужбами недружественного государства с целью дестабилизации обстановки в России.
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Годовщина теракта в «Крокус Сити Холл». 22 марта 2024 года совершён террористический акт, организованный спецслужбами недружественного государства с целью дестабилизации обстановки в России.
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