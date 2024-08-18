🇦🇲🇪🇺 Как армянские НКО борются за западное финансировани

🇦🇲🇪🇺 Как армянские НКО борются за западное финансирование Не так давно в Армении произошел показательная публичная перепалка между прозападными НПО, которые не поделили финансирование.
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🇦🇲🇪🇺 Как армянские НКО борются за западное финансирование Не так давно в Армении произошел показательная публичная перепалка между прозападными НПО, которые не поделили финансирование.
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