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Новая теория квантовой гравитации утверждает, что ни один объект не имеет точно определенной массы

Новая теория квантовой гравитации утверждает, что ни один объект не имеет точно определенной массы

﻿﻿Попытки примирить квантовую теорию и гравитацию терпели неудачу на протяжении многих десятилетий. Новая версия этой ассоциации выглядит несколько лучше предыдущих, но делает предсказания, которые не так-то легко принять: она лишает определенности массу любого объекта во Вселенной.

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