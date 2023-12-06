Новая теория квантовой гравитации утверждает, что ни один объект не имеет точно определенной массы

﻿﻿Попытки примирить квантовую теорию и гравитацию терпели неудачу на протяжении многих десятилетий. Новая версия этой ассоциации выглядит несколько лучше предыдущих, но делает предсказания, которые не так-то легко принять: она лишает определенности массу любого объекта во Вселенной.