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Царьград

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Коалиция помощи Киеву: Британия и Франция сосредоточатся на вооружении

Коалиция помощи Киеву: Британия и Франция сосредоточатся на вооружении

Коалиция, созданная в поддержку Киева, начинает распадаться. Журналист Чей Боуз сообщает, что Великобритания и Франция уже отходят от идеи размещения войск на Украине, сосредотачиваясь на поставках оружия.

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