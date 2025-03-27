Коалиция, созданная в поддержку Киева, начинает распадаться. Журналист Чей Боуз сообщает, что Великобритания и Франция уже отходят от идеи размещения войск на Украине, сосредотачиваясь на поставках оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии