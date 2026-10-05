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Царьград

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Конец иллюзий: Украина паникует, потому что ее не допускают в ЕС

Конец иллюзий: Украина паникует, потому что ее не допускают в ЕС

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что власти Украины запаниковали после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о невозможности скорого вступления страны в Евросоюз.

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