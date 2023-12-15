Что посмотреть в Петербурге за три дня: музеи, культурные пространства, катки и фуд-моллы

Петербург – один из самых популярных городов для посещения на праздники у туристов. Что можно посмотреть в Петербурге за три дня? А за неделю? Мы составили гид по необычным музеям, общественным и гастропространствам города, каткам и другим интересным местам, чтобы вы провели свои новогодние каникулы максимально интересно.