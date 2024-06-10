Жена главы АНО «Цифровые платформы»: мужа ранили почти в сердце, били три раза

Жена главы «Цифровых платформ» Арсения Щельцина рассказала, что ее муж пошел провожать друга Ивана Познякова к метро, но по пути им встретились незнакомые мужчина и женщина, которые агрессивно и шумно себя вели.
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