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В Сочи внедорожник на скользкой дороге въехал в бетонный портал, погибли пять человек, включая троих детей

В Сочи на одной из дорог-дублеров Курортного проспекта внедорожник Toyota Land Cruiser потерял управление и в результате столкновения с бетонным порталом тоннеля погибли пять человек, в том числе трое детей.

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