Силы ПВО утром уничтожили 70 украинских дронов над регионами РФ

В Минобороны РФ 10 ноября сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 10:00 мск нейтрализовали над российскими территориями 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 34 из которых уничтожены над Подмосковьем.