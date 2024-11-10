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Силы ПВО утром уничтожили 70 украинских дронов над регионами РФ

Силы ПВО утром уничтожили 70 украинских дронов над регионами РФ

В Минобороны РФ 10 ноября сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 10:00 мск нейтрализовали над российскими территориями 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 34 из которых уничтожены над Подмосковьем.

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