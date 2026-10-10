Во Франции нашли две украденные картины Ренуара

Во Франции нашли две картины Ренуара, похищенные из музея в Кань-сюр-Мер. В рамках расследования задержали шестерых человек.
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