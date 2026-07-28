Российские учёные создали проект шлюзового отсека лунной базы

Прототип построят в Москве для тестирования технологий, которые понадобятся на ЛунеУчёные Московского авиационного института (МАИ) по заказу Роскосмоса разработали проект прототипа шлюзового модуля обитаемой станции на Луне.
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