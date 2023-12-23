Спасибо Вам за «Ёлку», Раиса Адамовна!

В среде разносторонне мыслящих людей с разным уровнем образования часто темой бесед становится так называемый национальный культурологический код того или иного этноса, определяющий его историческое и самобытное миропонимание в глазах других этносов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии