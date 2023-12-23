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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Спасибо Вам за «Ёлку», Раиса Адамовна!

Спасибо Вам за «Ёлку», Раиса Адамовна!

В среде разносторонне мыслящих людей с разным уровнем образования часто темой бесед становится так называемый национальный культурологический код того или иного этноса, определяющий его историческое и самобытное миропонимание в глазах других этносов.

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