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ГТРК Татарстан

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Женские спортивные клубы Казани объединились в поддержку «Розового октября»

Женский футбольный клуб «Рубин», волейбольный «Динамо-Ак Барс» и баскетбольная «Казаночка» присоединились к международной акции «Розовый октябрь», посвященной профилактике рака молочной железы.

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