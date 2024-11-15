Разыскиваемого Интерполом мигранта задержали на вахте в тайге Приангарья

В Приангарье полиция задержала мигранта, который был в международном розыске по линии Интерпола.В полиции Иркутской области сообщили, что стражи порядка нашли скрывавшегося от правосудия беглеца в вахтовом поселении в отдаленной части Сибирской тайги.