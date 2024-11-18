Народ ждет: Речан обещал объявить сегодня о кадровых перестановках в правительстве

Все общество ждет обещанного премьер-министром заявления о кадровых перестановках в правительстве. В среду в ходе заседания правительства премьер-министр заявил, что в понедельник он объявит об изменениях, которые будут внесены в состав кабинета министров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии