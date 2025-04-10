В МВД предупредили россиян об опасностях при потере телефона

В МВД России предупредили граждан об опасностях при потере телефона. Как сообщили ТАСС в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, злоумышленники могут через незащищённую цифровым паролем сим-карту получить доступ к банковским приложениям и соцсетям.