В МВД предупредили россиян об опасностях при потере телефона

В МВД России предупредили граждан об опасностях при потере телефона. Как сообщили ТАСС в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, злоумышленники могут через незащищённую цифровым паролем сим-карту получить доступ к банковским приложениям и соцсетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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