Победители «Миллиона призов» пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность

Большую часть суммы направили на поддержку участников СВО и жителей Курской областиПобедители программы «Миллион призов» направили 32 миллиона рублей, которые были получены в виде призовых баллов, на благотворительность.
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