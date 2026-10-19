Минобороны России рассказало о работе связистов группировки «Центр» на Днепропетровском направлении. Специалисты устранили повреждения оптоволоконного кабеля длиной более 20 км, обеспечив надежную связь для передовых подразделений.
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