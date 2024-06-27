Россия закрывает кошелёк и двери от ОБСЕ. Жители Запада придумали Медведеву прозвище

Александр Т Нечисть не довольна значит всё правильно Медведев говорит.

ШЮ Шавкатбек Юлдашев О чём это говорят Слуцкий и Толстой? На все эти посиделки ОБСЕ именно они ездили! Надо было 10лет назад поднять этот вопрос, но лучше поздно,чем никогда. Правда Слуцкий!?