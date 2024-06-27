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Позитив для оптимистов

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Россия закрывает кошелёк и двери от ОБСЕ. Жители Запада придумали Медведеву прозвище

Россия закрывает кошелёк и двери от ОБСЕ. Жители Запада придумали Медведеву прозвище

Приостановка участия России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) стала одной из главных тем обсуждения в Госдуме РФ.

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Комментарии
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Александр Т
Нечисть не довольна значит всё правильно Медведев говорит.
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13 час.
ШЮ
Шавкатбек Юлдашев
О чём это говорят Слуцкий и Толстой? На все эти посиделки ОБСЕ именно они ездили! Надо было 10лет назад поднять этот вопрос, но лучше поздно,чем никогда. Правда Слуцкий!?
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13 час.
Алексей Тан
Если во времена &quot;советиус&quot;.... у них, иудео-коммуняк, было место их договорняка... ЭТО КомИНТЕРн.... и вся информация из России, утекала, через то ядовитое гнездо.... то сейчас, их потомки... всё &quot;сливают&quot;... через ОБСЕ и Италию!.... пятая колонна, умеет мимикрировать под&quot;патриотов&quot;... научились &quot;говорить&quot;... как Троцкие!.
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12 час.

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