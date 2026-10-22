Российские пенсионеры массово оформляют цифровые удостоверения с QR-кодом. В чем их преимущества перед обычным?В отделениях Соцфонда и МФЦ резко вырос спрос на пенсионные удостоверения нового образца — электронный документ с QR-кодом.