Российские пенсионеры массово оформляют цифровые удостоверения с QR-кодом. В чем их преимущества перед обычным?В отделениях Соцфонда и МФЦ резко вырос спрос на пенсионные удостоверения нового образца — электронный документ с QR-кодом.
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