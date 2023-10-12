Военные РФ уничтожили две САУ "Гвоздика" и гаубицу М777 на Купянском направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что артиллерия группировки уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 "Гвоздика" и американскую 155-мм гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, передает ТАСС.
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