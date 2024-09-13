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Сестра Кейт Мосс попала в больницу после передозировки "Оземпика"

Сестра Кейт Мосс попала в больницу после передозировки "Оземпика"

Сводная сестра супермодели Кейт Мосс Лотти попала в больницу после того, как приняла "Оземпик" для похудения: 26-летняя девушка приняла слишком большую дозу препарата для диабетиков, который был куплен из-под полы.

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